Medición sobre felicidad tuvo un valor de cero pesos: Planeación Nacional

“Y yo no lo creía posible, pero este tonto detalle de apenas 9.000 millones de pesos gastados en la imbecilidad, que son apenas una lágrima en el mar del despilfarro, me convenció de que es cierta la acusación más tremenda de las muchas que no se cansa de hacer con razón y sin ella el infatigable y locuaz expresidente Uribe: este gobierno de Santos es castrochavista”, dice Caballero.



A través de un comunicado, el Departamento Nacional de Planeación desmintió estas afirmaciones asegurando que la cifra de 9000 millones de pesos jamás fue dada a conocer por la entidad.



“El DNP se permite aclarar que no se realizó una encuesta exclusiva sobre bienestar subjetivo (felicidad), sino que se incluyó un módulo sobre este tema dentro de la Encuesta de Percepción Ciudadana, que por mandato legal debe hacer el DNP. El levantamiento de la Encuesta de Percepción Ciudadana, que debe realizar el DNP por mandato legal y la cual se hizo efectiva entre octubre y diciembre de 2015, tuvo un valor de $1.051.106.998”, dice la comunicación.



Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:



-En el quinto día de paro el comercio reabrió sus puertas para q los habitante del choco puedan reabastecerse.



-Los detalles con Autoridades pagarán recompensas a quien o quienes informen sobre



-La Policía capturó a dos miembros de la institución, que según las autoridades pretendían atracar un bus en el que eran transportados mil millones de pesos.



-La comunidad internacional condenó el atentado en una boda y ofreció apoyo a Turquía



-Al menos diez personas murieron hoy en un doble atentado con coche bomba en la ciudad de Galkayo, en el centro de Somalia.

-El Ministerio de Defensa de Irán dio hoy a conocer su primer motor turborreactor de diseño y fabricación nacional, denominado "Apogeo, en una ceremonia con motivo del Día nacional de la Industria de Defensa, que se llevó a cabo con la presencia del presidente del país, Hasan Rohaní.