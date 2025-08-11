Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Murió Miguel Uribe
Presidente Petro y Maduro
Encuesta Invamer
Isla Santa Rosa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Mensaje de Alfredo Saade sobre muerte de Miguel Uribe: "Deja un espacio vacío"

Mensaje de Alfredo Saade sobre muerte de Miguel Uribe: "Deja un espacio vacío"

El cuerpo del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay podría ser llevado a cámara ardiente en el Congreso para que el país pueda rendirle un último homenaje.

Miguel Uribe Turbay
Miguel Uribe Turbay
Foto: captura
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 11, 2025 09:06 a. m.

La muerte del senador colombiano y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en Bogotá se produjo como consecuencia de un atentado sufrido dos meses y cuatro días antes en la capital, al inicio de su campaña política.

El ataque, ocurrido el 7 de junio, lo dejó gravemente herido con dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda. Su delicado estado de salud mantuvo en vilo al país.

Su deceso se dio en la madrugada del lunes en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde permanecía hospitalizado desde el día del ataque.

El pastor y jefe de despacho de la Presidencia, Alfredo Saade, envió un mensaje sobre la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, a través d es cuenta de X.

"Lamento profundamente la muerte de Miguel. A su familia abrazos llenos de amor y paz orando para que Dios todo poderoso llene el espacio vacío que deja", se lee en la publicación.

Es de recordar que minutos atrás, el Pacto Histórico también había enviado un mensaje de condolencias a través de sus redes sociales, donde lamentaban la muerte de Uribe: "La Bancada del Pacto Histórico con profundo pesar, expresamos nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento del Honorable Senador Miguel Uribe Turbay, político y servidor público".

Publicidad

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Miguel Uribe Turbay

Centro Democrático

Alfredo Saade