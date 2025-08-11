Mensaje de Alfredo Saade sobre muerte de Miguel Uribe: "Deja un espacio vacío"

La muerte del senador colombiano y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en Bogotá se produjo como consecuencia de un atentado sufrido dos meses y cuatro días antes en la capital, al inicio de su campaña política.

El ataque, ocurrido el 7 de junio, lo dejó gravemente herido con dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda. Su delicado estado de salud mantuvo en vilo al país.

Su deceso se dio en la madrugada del lunes en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde permanecía hospitalizado desde el día del ataque.

El pastor y jefe de despacho de la Presidencia, Alfredo Saade, envió un mensaje sobre la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, a través d es cuenta de X.

"Lamento profundamente la muerte de Miguel. A su familia abrazos llenos de amor y paz orando para que Dios todo poderoso llene el espacio vacío que deja", se lee en la publicación.

A su familia abrazos llenos de amor y paz orando para que Dios todo poderoso llene el espacio vacío que deja. pic.twitter.com/nA0hYc2R1C — pastor saade (@alfredosaadev) August 11, 2025

Es de recordar que minutos atrás, el Pacto Histórico también había enviado un mensaje de condolencias a través de sus redes sociales, donde lamentaban la muerte de Uribe: "La Bancada del Pacto Histórico con profundo pesar, expresamos nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento del Honorable Senador Miguel Uribe Turbay, político y servidor público".