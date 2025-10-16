"Mi invitación es a que no se siga obstruyendo un proceso que es auténticamente democrático": Cepeda

Durante su visita a Neiva, el senador Iván Cepeda ratificó que, pese a la decisión del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, de renunciar a participar en la consulta del Pacto Histórico para la escogencia de su candidato presidencial el próximo 26 de octubre, este mecanismo democrático se mantiene.

Aseguró que, aunque ha habido incertidumbre sobre si la Registraduría debería realizar una reimpresión de los cerca de 39 millones de tarjetones para modificar los logos de los partidos participantes y retirar la foto de Daniel Quintero, en caso de que no se hagan estos cambios, esto no debe ser un problema ni un obstáculo.

“Debo ser supremamente categórico: la consulta va el próximo 26 de octubre. Nos parece muy contraproducente que exista el interés de sembrar confusión en la opinión pública y de impedir que lleguemos a esta instancia de participación como Pacto Histórico. Nosotros somos la fuerza política más importante del país. Tenemos derecho a que nuestra consulta sea respetada y a poder llevarla a cabo sin ningún tipo de trabas”, enfatizó Cepeda.

Igualmente, aclaró que el presidente Gustavo Petro respalda la consulta, al considerarla un mecanismo plenamente democrático y que reconoce como una expresión auténtica de participación ciudadana.



“El presidente está convencido que la consulta es el mecanismo y precisamente nos lo ha dicho de múltiples formas y además porque es un hecho democrático y así él lo asume. Lo que no tiene sentido es seguir obstruyendo este proceso, seguir atacándolo o intentar desacreditarlo por miedo a que el Pacto Histórico demuestre la fuerza real que tiene en Colombia”, afirmó el senador.

El senador advirtió, además, que algunos sectores de la oposición han intentado generar confusión y poner trabas al desarrollo de la consulta, utilizando su representación en organismos como el Consejo Nacional Electoral para entorpecer el camino hacia esta jornada democrática.

“Buscan debilitar la consulta, incluso frustrarla. Hay que decirlo con claridad: hay miembros del Consejo Nacional Electoral que han jugado un papel, yo diría, nocivo para la democracia. Por eso, mi invitación es a que no se siga obstruyendo un proceso que es auténticamente democrático”, expresó.

Publicidad

Por último, indico que el Pacto Histórico es el único partido que realiza una consulta hoy por hoy para elegir democráticamente sus candidatos y candidatos. Esto, añadió, demuestra su transparencia política y compromiso del movimiento con la participación ciudadana.