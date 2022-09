Miembros de grupos armados ilegales repararían a víctimas construyendo centros de salud: MinSalud

La ministra de Salud, Carolina Corcho, en medio de una citación a los servidores públicos en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, expuso el presupuesto que tienen previsto para su ministerio. Un monto cercano a los 1.21 billones de pesos.

Según la ministra, ese presupuesto se destinaría a la reconstrucción y remodelación de 231 centros y puestos de atención preventiva en diferentes partes del país, espacios que podrían ser construidos por los integrantes de los grupos armados que harían parte de la paz total.

Publicidad

“Estamos en medio del proceso de la paz total y en el proceso de esa paz total las medidas de reparación que podrían tener los combatientes de los distintos actores armados podrían ser ayudar a construir esos puestos de salud en la Colombia rural y profunda como un gesto de paz para devolverle a las comunidades una política social muy importante para nuestros pueblos”, aseguró la ministra Corcho.

La propuesta estaría siendo estudiada junto al Ministerio de Justicia y de Defensa.

La ministra de Salud también se refirió al retraso que hay con las vacunas contra la viruela del mono. Explicó que la demora se debe a que las cláusulas que planteó la única farmacéutica que las produce terminarían violando la ley y la Constitución.

La explicación de la ministra radicó en que esta farmacéutica obligaba al Ministerio de Salud a firmar una cláusula de indemnidad en la que el Estado colombiano se compromete a pagar todos los errores y la defensa jurídica de la compañía. Algo que para la ministra Corcho es insostenible.

Publicidad

“Se ha solicitado a la Organización Panamericana de la Salud renegociación. No se puede obligar a los Estados a romper sus propias legislaciones y ahí sí quiero hacer un llamado, respetuosamente, a los congresistas que no pueden exhortar al Gobierno a romper el orden legal y constitucional del país. Nosotros no podemos actuar en contra de la ley.”, dijo la ministra.

Según Corcho, las cláusulas planteadas por la empresa son mucho más fuertes que las que tuvieron con las compañías que enviaron las dosis de la vacuna en emergencia del COVID porque en esa oportunidad el Gobierno contaba con el estado de excepción.

Publicidad

El Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud destinó 100.000 dosis de la vacuna contra la viruela del mono, de las cuales a Colombia se le asignaron 5.600.

La ministra aseguró que ya se está discutiendo con Washington para que se haga una reformulación esas cláusulas.

Le puede interesar, escuche el podcast: Los Serfardíes