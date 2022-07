Mientras yo sea presidente, Nicolás Maduro no entrará a Colombia como mandatario de Venezuela: Duque

El presidente Iván Duque se pronunció en el marco de la Carrera por los Héroes, donde reiteró su posición frente al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro. Esto, tras la posibilidad de que el presidente electo, Gustavo Petro, invite a Maduro a la posesión del cargo el próximo mes de agosto en Bogotá.

Iván Duque fue cuestionado por la posibilidad de dejar entrar al país a Nicolás Maduro, ya que las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela atravesaron uno de los momentos más críticos en los últimos cuatro años.

Duque señaló que en el caso de darse la invitación por parte de Gustavo Petro, la posición del Gobierno siempre ha sido el desconocer a Maduro como presidente del país vecino.

"No es un tema de dejar o no dejar entrar, es que Nicolás Maduro no es reconocido por mí como presidente de la República, como presidente legítimo de Venezuela. Mientras yo sea el presidente de Colombia, él no entrará como presidente de Venezuela al territorio colombiano. Cuando yo deje la Presidencia, ya que el próximo mandatario decida qué relación va a tener con él", señaló Iván Duque.

Las declaraciones del mandatario se dieron tras los rumores de un posible deceso del jefe guerrillero Iván Márquez, quien habría muerto en suelo venezolano, donde permanecía, según Duque, bajo la protección de Nicolás Maduro.

