Militares están tranquilos con la reglamentación de la JEP: MinDefensa

Desde la base militar de Tolemaida, el ministro de defensa Luis Carlos Villegas se mostró satisfecho por lo aprobado dentro de la ley que reglamentó la Jurisdicción Especial para la paz (JEP), pues las instituciones, instancias y procesos son naturales de la JEP.

“No hay salas especiales para los militares, no hay un procedimiento especial creado por esa ley. Claro que hay unas especialidades, la sala de definición jurídica es exclusivamente para los militares y terceros, no para las Farc. Pero no hay una sala nueva que se haya creado, ni un procedimiento nuevo que se haya creado”, explicó Villegas.

Publicidad

Vea también: Senado y Cámara aprueban conciliación de reglamentación de la JEP

El ministro envió un mensaje de tranquilidad a los uniformados señalando que “quienes están en la JEP, seguirán en la JEP. Quienes tengan beneficios de la JEP, mantendrán sus beneficios. Quienes quieran acogerse ya teniendo la JEP procedimiento para su funcionamiento, lo pueden hacer con las mismas reglas concisas y diseñadas de la mano del mando militar”.

Frente a las modificaciones aprobadas dentro de la reglamentación, Villegas indicó que aunque compete la idea de que es inconstitucional, si fuera aprobado por la Corte Constitucional, no produciría para las FFMM ninguna clase de modificación a lo que ya ha sido construido y formado con ellas.

Conozca más: Estos son los senadores que apoyaron al uribismo para modificar la JEP

Publicidad

Por su parte el General Alberto José Mejía, comandante de las Fuerzas Militares agradeció al Congreso por la aprobación de la reglamentación de la JEP.

“Creemos que eso nos da mucha tranquilidad, mucha estabilidad. Las personas que ya se han acogido se les mantienen todas las reglas que ya conocían y por supuesto que hacia el futuro lo único que encontramos es apoyo del pueblo colombiano”, indicó el General.