Minagricultura ampliará Áreas de Protección para Alimentos y responde críticas por expropiación

En medio de la controversia nacional por la implementación de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), el Ministerio de Agricultura y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) realizaron este lunes un taller informativo.

El evento, liderado por la ministra Martha Carvajalino, tuvo como objetivo aclarar los alcances de esta figura de ordenamiento territorial y responder a las acusaciones de “expropiación encubierta” que han surgido desde varios departamentos.

La ministra Carvajalino, el viceministro (e) de Desarrollo Rural José Luis Quiroga y el director de la UPRA, Juan Pablo Sandoval, explicaron que las APPA no implican restricciones sobre la propiedad privada ni obligan a sembrar cultivos específicos.

La jefe de cartera aseguró que las tierras seguirán siendo de sus dueños, pero que a través de esta estrategia de protección de las tierras por los alimentos, protegiendo la vocación agropecuaria.

Así mismo, la ministra se refirió ante las críticas a este programa y explicó que el Gobierno no busca ninguna expropiación, sino garantizar la seguridad alimentaria.

Aquí se ha dicho que la intención del Ministerio de Agricultura es expropiar y de manera muy clara lo hemos dicho: nada más falso. Estas Áreas de Especial Protección para la Producción de Alimentos no mutan, condicionan o transforman la propiedad

Las APPA fueron creadas bajo la Ley 2294 de 2023 como una herramienta para proteger los suelos más fértiles del país frente al avance de la urbanización y el cambio de uso del suelo.

Aunque el Gobierno las presenta como una estrategia para garantizar la soberanía alimentaria, gobernadores de Antioquia, Tolima y Cundinamarca han expresado preocupación por la falta de concertación y el impacto sobre la autonomía territorial.

Por su parte, la ministra explicó que se han abierto zonas de estudio trabajando en departamentos como Casanare, Putumayo, Tolima, Antioquia, Cundinamarca. La jefe de cartera indicó que, después de este estudio esas zonas serán declaradas como APPA.

Recordemos que el pasado 23 de agosto, el Ministerio declaró 1.951 hectáreas del municipio de Sopó como Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), una figura que busca blindar los suelos fértiles frente al avance de la urbanización. La medida busca mitigar la presión urbanística y fortalecer la vocación agropecuaria del municipio.

El Gobierno anunció que continuará con talleres regionales y mesas técnicas para socializar el alcance de las APPA y recoger inquietudes de autoridades locales, productores y comunidades. La ministra Carvajalino reiteró que la soberanía alimentaria no se construye desde Bogotá, sino con los territorios.