Minambiente anuncia alistamiento de las FFMM ante aumento deforestación e incendios

La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, se reunió con los ministros de Defensa de los ochos países que comparten la región de la Amazonia. Allí, se planteó un plan de contingencia frente a la crisis de deforestación e incendios a causa del fenómeno de El Niño en la región.

De igual forma, el Ministerio de Ambiente planteó estrategias con las Fuerzas Militares y Policía para generar planes de alistamiento para evitar una mayor dimensión de incendios en la selva tropical del Amazonas.

"Se nos dispararon las alertas tempranas de deforestación en enero y tiene que ver con el tiempo seco, como el accionar de algunos grupos. Las alertas rojas que se mantienen en la Amazonía es un municipios con peligro de deforestación, además el caldo de cautivo para que en unas semanas se generen incendios que puedan desbordar por otros de gran magnitud. Vamos a preparar todos los elementos y la capacidad operacional para atender eso", afirmó la ministra de Ambiente.

Por otro lado, la ministra indicó que hay alerta roja en los siguientes municipios: Calamar en el Guaviare, San Vicente del Caguán Caquetá, San José del Guaviare, Puerto Guzmán y Puerto Leguizamón por posibles incendios en estas regiones.

Muhamad enfatizó dos puntos críticos que se presentan en el departamento de Vaupés y otro en Miraflores, Guaviare, debido a los bajos caudales de los ríos y la falta de abastecimiento en alimentos a causa del fenómeno de El Niño. Con esta situación presentada menciona poder ingresar más presupuesto en los organismos de socorro para la zona.

Por otro lado, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, dijo: "La deforestación de la cuenca nos enfrenta a la explotación ilícita de minerales y al tráfico de vida silvestre. Estas actividades ilícitas no solo amenazan la flora y fauna de la región, sino que también socavan la estabilidad de nuestras comunidades locales".

Frente a la situación de desastre nacional que se declaró por los incendios en diferentes zonas del país, el ministro de Defensa dijo que aunque no hay un plan específico de acción, las capacidades no dan abasto para la dimensión de estos fenómenos. "Acudimos a la cooperación internacional y a este tipo de encuentros para ahondar esfuerzos que permitan no solo dar respuesta oportuna, sino que permita prever y planear labores de protección y cuidado al medio ambiente", dijo.

Confirman cierre de los siguientes parques naturales

Santuario de fauna y flora 'Los Colorados'

Parque Nacional Natural Paramillo

Bioparque 'Isla Salamanca'

Parque Nacional Natural Tayrona

Santuario de fauna y flora 'Los Flamencos'

Santuario de fauna y flora 'Iguaque'

Parque nacional natural 'Cordillera de los Picachos'

Parque nacional natural 'Tinigüa'

Parque nacional natural 'Sierra de la Macarena'

Mientras que la viceministra de Defensa, Daniela Gómez, afirmó que Brasil ofreció un equipo 'Maf' para instalar en una de las aeronaves tipo 'Hércules' con las que cuenta la Fuerza Aérea. Sin embargo, aclaró que: "El sistema guardián esta listo para operar. El Gobierno nacional no ha descuidado su sistema operacional", agregó.