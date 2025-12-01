MinDefensa: Colombia priorizará ayuda humanitaria en hipotética intervención de EEUU en Venezuela

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó la posición del Gobierno frente a una posible intervención de Estados Unidos en Venezuela y fue enfático en señalar que Colombia no participará en acciones militares externas. El funcionario aclaró que la prioridad del país es prepararse para un eventual incremento de la migración y para los riesgos de seguridad que podrían surgir en la frontera.

Sánchez indicó que la Fuerza Pública actuará únicamente bajo criterios humanitarios y de protección territorial. “El actuar de nosotros es una atención humanitaria”, afirmó, al detallar que el foco estaría en resguardar a las comunidades de frontera, atender posibles flujos masivos de migrantes y evitar que actores armados aprovechen un eventual escenario de crisis.

Nicolás Maduro y Donald Trump. Fotos: AFP.

El ministro añadió que, si se presentaran movimientos irregulares o intentos de infiltración, la respuesta estaría orientada a contener las amenazas internas. “Si llega a haber migración fuerte, y si terroristas intentan pasar hacia acá, es enfocarnos en atacar los Grupos Armados Organizados, es decir, seguir cumpliendo el rol de la Fuerza Pública”, señaló, describiendo la prioridad operativa en caso de un deterioro de la situación vecina.

De esta manera, el Ministerio de Defensa reiteró que cualquier actuación de Colombia se limitará a la atención humanitaria, la seguridad fronteriza y la protección de su población, sin contemplar participación alguna en escenarios bélicos internacionales.