MinDefensa llama a secretario de Guerra de Estados Unidos a fortalecer alianza contra narcotráfico

MinDefensa llama a secretario de Guerra de Estados Unidos a fortalecer alianza contra narcotráfico

Pedro Sánchez pidió al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, profundizar la cooperación bilateral y conocer de primera mano en Colombia la ofensiva contra las redes del narcotráfico.

