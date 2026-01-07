MinDefensa llama a secretario de Guerra de Estados Unidos a fortalecer alianza contra narcotráfico

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, hizo un llamado directo al secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, para fortalecer aún más la alianza estratégica entre ambos países con el objetivo de derrotar la amenaza común del narcotráfico. En declaraciones a un medio estadounidense, el jefe de la cartera de Defensa subrayó la necesidad de profundizar la cooperación militar y de seguridad, resaltando el sacrificio y la efectividad de las Fuerzas Armadas colombianas en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales.

Sánchez recordó que en mayo de 2025 sostuvo una reunión con Hegseth en Tampa, Florida, en la que el alto funcionario estadounidense reconoció los esfuerzos de Colombia y el costo humano que ha implicado contener el flujo de cocaína hacia los mercados internacionales. “Con el secretario de Guerra Hegseth tuve la gran oportunidad de reunirme en mayo de 2025 en Tampa, Florida, y reconoció ese importante esfuerzo que ha hecho Colombia en la lucha contra el narcotráfico, pero también ese valor de nuestros hombres y mujeres para ofrendar incluso la vida”, afirmó el ministro.

Foto: AFP

El jefe de la cartera de Defensa enfatizó que la acción de las fuerzas colombianas no solo protege al país, sino que impacta directamente a las naciones consumidoras. “Evitan que lleguen dosis de cocaína a los países consumidores”, dijo, al destacar el carácter compartido de la amenaza y la corresponsabilidad internacional para enfrentarla.

Sánchez también reveló que en diciembre envió una carta formal a Hegseth con un balance detallado de los resultados alcanzados y una invitación concreta para estrechar la cooperación desde el terreno. “Le escribí una carta diciéndole: esto es lo que hemos hecho y también que tengamos la oportunidad de compartir, ojalá aquí en Colombia, de primera mano, lo que está haciendo este país en la lucha contra el narcotráfico con un nivel de contundencia y de profesionalismo nunca antes visto”, señaló.



Según el ministro, ese intercambio permitió que el secretario estadounidense conociera de cerca la magnitud de las operaciones y el compromiso institucional del Estado colombiano. “El secretario, en esa oportunidad, conoció de primera mano esa importante acción que ha hecho el Gobierno de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, pero también conoció el valor”, aseguró.

Finalmente, Pedro Sánchez reiteró su mensaje central: profundizar la alianza como condición clave para enfrentar estructuras criminales cada vez más complejas y violentas. “Le diría que nos fortalezcamos aún más en derrotar esta amenaza común”, concluyó, al insistir en que solo una cooperación robusta y sostenida permitirá golpear de manera decisiva al narcotráfico que afecta a ambos países.