Llamada Petro - Trump
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro

Avanza proyecto para crear el comando de Policía Metropolitana Soledad- Malambo

Avanza proyecto para crear el comando de Policía Metropolitana Soledad- Malambo

Desde el Ministerio del Interior reconocen que estas poblaciones del Atlántico suman más del millón de habitantes y se requiere una estructura policial más robusta.

