Avanza proyecto para crear el comando de Policía Metropolitana Soledad- Malambo

Diez de los 23 asesinatos cometidos en este comienzo de año en el área metropolitana de Barranquilla han tenido lugar en el municipio de Soledad, lo que evidencia la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en esta población.

A esta ola de homicidios se suma el crecimiento de la población en el municipio soledeño, cuyo censo supera los 900.000 habitantes y es, según las autoridades, un factor determinante para la creación de una nueva Policía Metropolitana que abarque exclusivamente a Soledad y Malambo, siendo que este último suma otros 144.000 residentes.

Es así como el Ministerio del Interior informó en las últimas horas que avanza en el proyecto para la conformación de esta Policía Metropolitana que permita “consolidar una estructura policial más robusta, con mayor pie de fuerza y capacidades especializadas, orientada a fortalecer la seguridad, la presencia institucional, la convivencia ciudadana, el control territorial y la atención oportuna a las comunidades del área metropolitana”.

"Soledad es un municipio con una gran extensión territorial, una gran cantidad de población donde merece tener ya un comando de policía metropolitana como lo tienen las ciudades capitales como Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, y hasta ciudades de menor extensión como Manizales, que cuentan con ese comando de policía metropolitana", destacó el secretario de Gobierno de Soledad, Carlos Valencia.



"Entonces, esperamos que en los próximos meses, en un corto y en mediano plazo, podamos ya empezar las sesiones de construcción de ese comando de policía metropolitano en el municipio de Soledad y Malambo", agregó.

El funcionario explicó que el crecimiento de la población de Soledad también se debe a la llegada de migrantes y de desplazados del conflicto armado en el Catatumbo y en otras regiones del país.

Así las cosas, el viceministro del Interior, Jaime Berdugo, indicó que este crecimiento vertiginoso creó la necesidad de un nuevo comando, el cual sería construido en un lote que la Alcaldía de Soledad pondrá a disposición de la Policía Nacional.