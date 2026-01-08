Delincuentes asesinaron a una persona dentro del hospital de Villa Rica, Cauca

Pacientes, médicos, enfermeros y todas las personas al interior del hospital local del municipio de Villa Rica, al norte del departamento del Cauca, fueron testigos de un asesinato, ocurrido dentro de este centro asistencial.

Según las autoridades, la víctima de este hecho estaba siendo perseguida por su agresores a las afueras del hospital, y para evitar el ataque intentó refugiarse en este lugar. Sin embargo, los delincuentes ingresaron también al centro asistencial, y frente a todas las personas le dispararon varias veces.

"Llegan y le quitan la vida frente al personal sanitario, frente de los usuarios. Son infracciones muy graves, se puso en conocimiento de la Cruz Roja Internacional, y seguimos evaluando todas las medidas necesarias para aterrizarlas en el departamento del Cauca. Hacemos un llamado al respeto por la misión médica", señaló secretaria de Salud del Cauca, Carolina Camargo.

Las autoridades del departamento de Cauca insisten en el llamado al respeto a la misión médica, tanto con centros asistenciales, ambulancias y otros vehículos y el personal de diferentes hospitales.