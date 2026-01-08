En vivo
Delincuentes asesinaron a una persona dentro del hospital de Villa Rica, Cauca

Las autoridades del departamento de Cauca insisten en el llamado al respeto a la misión médica, tanto con centros asistenciales, ambulancias y otros vehículos y el personal de diferentes hospitales.

