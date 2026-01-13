En vivo
MinDefensa ordena investigación urgente por denuncia de espionaje con Pegasus a minJusticia

El ministro Pedro Sánchez calificó como “grave e inaceptable” la denuncia sobre un presunto espionaje y anunció coordinación inmediata con minJusticia, Fiscalía y entes de control para esclarecer los hechos.

