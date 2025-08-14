Mindefensa respalda despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe: "Siempre será bienvenido"

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respaldó la decisión de Estados Unidos de desplegar fuerzas militares en el mar Caribe para combatir a los cárteles de la droga latinoamericanos. Aseguró que toda acción internacional que respete la soberanía y se ajuste a los protocolos de cooperación “siempre será bienvenida”.

Sánchez destacó que la cohesión entre naciones es un factor clave para afectar de manera directa al crimen organizado transnacional.

Recordó que Colombia mantiene operaciones conjuntas con distintos países, como la estrategia marítima Orión con Estados Unidos y Francia, además de intercambios de información con la Policía Nacional y otra estrategia de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

“El despliegue que hagan los diferentes países respetando la soberanía y acorde a los protocolos de cooperación internacional siempre será bienvenido, y es clave aquí que la cohesión entre las naciones afecta radicalmente el crimen organizado internacional”, dijo el ministro Sánchez.

El ministro destacó que el 95% del tráfico ilegal de drogas se mueve por el mar, y que este año Colombia ha incautado 601 toneladas de cocaína, una cifra histórica que supera en 16% los resultados del año anterior. Según dijo, parte de estos logros se debe a los mecanismos de cooperación con aliados internacionales.