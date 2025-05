Mindefensa sobre cese de operaciones: "‘Calarcá’ no tiene el control de sus disidencias"

Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, hay tres puntos clave de análisis sobre la continuación o no del cese de operaciones militares ofensivas contra las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá’. El primero indica, tiene que ver con los índices de seguridad frente a las decisiones que se han tomado respecto a la suspensión.

El segundo tiene que ver con determinar si se han cumplido los objetivos que plantea el Decreto 448 del 2025, donde se dispuso dicho cese a operaciones ofensivas y como tercero y último, evaluar las recomendaciones que se le entregarán al presidente Gustavo Petro respecto de qué decisión tomar una vez regrese a Colombia.

La decisión de si continúa o no el cese de operaciones ofensivas, destaca Sánchez, se deberá tomar partiendo del principio de cumplir la Constitución y la ley, además de buscar alcanzar la paz y la seguridad de los colombianos. Sin embargo, fue enfático en que “la paz no se mendiga”.

Alias 'Calarcá Foto: AFP

“El empleo del uso de la fuerza para la defensa no está parado. O sea, tienen la obligación absolutamente todas las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de emplear la fuerza legítima del Estado, no solamente para defenderse, para protegerse. Si encuentran incluso la amenaza que estén en el terreno, no tienen por qué preguntar de qué parche es el que tiene, si las disidencias de ‘Mordisco’ o de las de ‘Calarcá’. Simplemente, si identifican que es una amenaza letal porque tiene armamento, etcétera, deben actuar con toda la contundencia y acorde al respeto de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Pero aquí es clave la inteligencia para anticiparnos a ello”, agregó el ministro de Defensa.

El ministro fue claro en que la fuerza pública actuará con contundencia contra cualquier miembro de estos grupos criminales, incluyendo el de ‘Calarcá’, que esté extorsionando o secuestrando. Además, condenó el asesinato del suboficial del Ejército en un bus de Coorranscaquetá que fue incinerado por criminales de las disidencias.

“Es algo que la información que tenemos nosotros es producto de las disidencias de alias ‘Calarcá’. ‘Calarcá’ no tiene el control de sus disidencias porque él dice que él no fue, que no dio la orden. Eso significa que no tiene el control sobre los delincuentes que hacen parte de ese grupo criminal”, finalizó el ministro.