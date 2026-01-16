En vivo
Mineducación alerta por afectaciones a la educación en el Catatumbo ante confrontaciones armadas

Mineducación alerta por afectaciones a la educación en el Catatumbo ante confrontaciones armadas

El Gobierno nacional expresó preocupación por las alteraciones del orden público en Tibú y El Tarra, Norte de Santander, y recordó las obligaciones del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos para proteger a la niñez y a las comunidades educativas.

