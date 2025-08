Mineros en Boyacá: “El paro es indefinido, no nos movemos hasta que haya soluciones”

La región de Boyacá enfrenta una crisis social y económica sin precedentes, marcada por un paro indefinido de mineros que, junto a otros sectores, ha paralizado gran parte del departamento. Los mineros de Boyacá, representados por Sandra Bernal, líder minera y vocera de la mesa de diálogo, han alzado su voz en una contundente manifestación contra las políticas del Gobierno Petro, exigiendo soluciones concretas a un pliego de condiciones de diez puntos que, según ellos, ha sido desatendido.

Desde Paipa, Boyacá, Sandra Bernal, habló para Mañanas Blu, sobre la protesta de inconformidad ante un gobierno que los ha "afectado tanto con sus políticas y con sus decisiones a los mineros, no solo de Boyacá, sino de Colombia".

La situación es crítica, con bloqueos en vías importantes como Ventaquemada y Paipa, afectando incluso eventos tradicionales de la región. El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, ha señalado que la presencia del presidente Gustavo Petro en la celebración del 7 de agosto en el Puente de Boyacá dependerá de si el paro se levanta.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya Foto: @CarlosAmayaR

"Hoy ya llegamos a un punto de que no podemos más porque ya hay muchos mineros que entraron en quiebra, muchos mineros que ya cerraron su proyecto minero, muchas familias que se quedaron sin sus sustentos", declaró Bernal.

La líder minera desmintió categóricamente que la manifestación esté relacionada con la minería ilegal o la afectación de páramos. "Aquí no hay nada que ver hoy. Esta manifestación no tiene nada que ver con los páramos. Esta no tiene nada que ver... aquí estamos mineros y los mineros aquí no estamos pidiendo hacer minería. Estamos pidiendo que nos dejen trabajar legalmente en las zonas permitidas"

"Ayer hubo una mesa de diálogo y estuvo fue la viceministra, no estuvo el ministro directamente y realmente lo que están proponiendo son unas mesas alternativas de diálogo para tratar estas problemáticas, pero no hay una solución o no hay una... para empezar a trabajar en ella", declaró Sandra Bernal. A pesar de varias reuniones con el Ministerio del Interior, las negociaciones "concluyó de manera abrupta debido a la ausencia de ministros y altos funcionarios".

Los mineros de Boyacá exigen la presencia y el compromiso directo del gobierno para encontrar "soluciones reales y concretas". Bernal afirmó que, aunque confía en que próximamente sean citados por los ministros, el paro es indefinido porque "el presidente no para los ataques en contra de los mineros".

