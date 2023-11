Mininterior no acepta renuncia de director de Bomberos, quien sigue entregando contratos a dedo

Blu Radio ha hecho seguimiento a lo que ocurre en la Dirección Nacional de Bomberos donde le fue solicitada la renuncia, tras llevar solo dos meses en el cargo, al actual director Arbey Hernán Trujillo, que efectivamente la presentó ante el ministro del Interior el pasado 10 de noviembre.

Sin embargo, la renuncia no fue aceptada por el ministro Velasco argumentando que la competencia para la designación y remoción de ese cargo corresponde exclusivamente al presidente Gustavo Petro, por lo que el director seguirá, por ahora, en su cargo.

Blu Radio también reveló que a pesar que Trujillo ya había presentado su renuncia, la cual, según su carta, fue solicitada por el ministro, el capitán firmó la resolución 497 autorizando la contratación directa para la “adquisición de compresores de aire respirable de alta presión multifuncional”, que, según la plataforma de contratación pública, es por un valor 2.185 millones de pesos.

Pero no es el único, el pasado 21 de noviembre cuando el director Arbey Hernán Trujillo no había sido notificado todavía que no se le aceptaba la renuncia, firmó otro contrato de forma directa por 851 millones de pesos con la firma Infotic para actualizar el software para el sistema Orfeo y adquirir una solución de backup.

¿Por qué se hizo de forma directa? La resolución señala textual que la razón es que “teniendo en cuenta lo antes expuesto y una vez identificadas las necesidades tecnológicas de la Entidad se establece que con el fin de seleccionar la oferta más favorable y atendiendo lo señalado en el literal C del numeral 4 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, la Entidad solicitó propuesta de servicios a las diferentes entidades del sector, recibiendo dos respuestas siendo la de INFOTIC S.A las más favorable para la DNBC”.

Desde hace varias semanas, Blu Radio ha intentado contactar al capitán Trujillo, pero ha declinado atender las preguntas.

