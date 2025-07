¿Subiría el precio del arroz tras el anuncio del cambio de regulación por parte del Gobierno?

Los productores de arroz de siete departamentos iniciaron este lunes un nuevo paro indefinido, que incluye el bloqueo de carreteras, ante la falta de respuesta del Gobierno a sus demandas de mejores condiciones para enfrentar la competencia del exterior.

Según datos del gremio, la producción del cereal no es rentable porque, debido a los bajos precios, por hectárea cosechada pierden hasta 2,8 millones de pesos, lo que "está llevando a la quiebra a pequeños y medianos productores".

Este es el segundo paro nacional de los productores. El primero fue en marzo pasado y se levantó luego de que los arroceros lograron un acuerdo con el Gobierno, pero los agricultores aseguran ahora que no les han cumplido lo pactado en esa oportunidad.

"La decisión de iniciar un nuevo paro nacional arrocero obedece al descontento de los agricultores y productores arroceros ante los repetitivos incumplimientos de los acuerdos firmados en marzo, que fueron completamente ignorados por el Ministerio de Agricultura y el Gobierno Nacional", dijeron los productores del cereal en un comunicado.

En diálogo con Mañanas Blu, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, entregó detalle sobre cómo avanzan las mesas de diálogo con el gremio; apuntó que se trata de un problema estructural, lo que ha afectado el mercado del arroz en el país.

La ministra hizo un llamado para que los productores puedan mantener sus ingresos, "porque si ellos no mantienen sus ingresos no habrá nuevo ciclo de siembra y el próximo año no será una sobreoferta, sino un déficit de arroz. Pero necesitamos también que la industria tenga una estabilidad".

En ese mismo sentido hizo un llamado al gremio para que no boqueen las vías y abrirse al diálogo para poder llegar a un acuerdo y poder solucionar de fondo los problemas estructurales, los cuales incluye la cosecha del arroz en zonas donde no es rentable su producción.

