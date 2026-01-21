En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario congresistas
Ataque que Cauca
Accidentes de trenes España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Ministro Idárraga denuncia conspiración política tras interceptaciones ilegales del caso Pegasus

Ministro Idárraga denuncia conspiración política tras interceptaciones ilegales del caso Pegasus

El funcionario aseguró que detrás de las interceptaciones ilegales a altos funcionarios del Gobierno existiría una conspiración política desde algunos sectores.

Publicidad

Publicidad

Publicidad