Consejo de seguridad citado por Petro analizará denuncia de minJusticia (e) sobre Pegasus

Consejo de seguridad citado por Petro analizará denuncia de minJusticia (e) sobre Pegasus

En la reunión participarán los ministros de Defensa y de Justicia, los directores de la UIAF y de la Unidad Nacional de Protección (UNP), además del comisionado para la Paz, Otty Patiño.

