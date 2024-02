Ministro Osuna sobre reforma a la justicia: "No hay nada relacionado con la reelección presidencial"

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció que el proyecto de reforma a la justicia se presentará ante el Congreso de la República el próximo 20 de julio, día en que se celebra la Independencia de Colombia. Estas declaraciones se dieron el pasado viernes tras concluir la segunda reunión de la Comisión de Expertos destinada a estructurar la propuesta, donde también se discutió un posible cambio en el sistema de elección del fiscal general, entre otros temas.

La comisión tuvo su primer encuentro el pasado 16 de enero, fecha que sirvió para trazar el cronograma estipulado para el desarrollo de las propuestas.

Un mes después se llevó a cabo la segunda reunión en la que participaron 34 expertos de la rama judicial.

En diálogo con Mañanas Blu, el ministro de Justicia Néstor Osuna entregó detalles sobre la reforma, que busca hacer ajustes en el sistema de salud y de la cual también se rumoró sobre todo desde la oposición que esos retoques a la Constitución se les asimilaban a cambiar un artículo sobre la elección presidencial.

El ministro explicó que la instrucción que recibió desde el presidente, fue buscar la reforma, sin tocar la Constitución. Sin embargo, reveló que en medio de las comisiones que han tenido, han llegado iniciativas que simplemente están siendo escuchadas.

"La instrucción que yo recibí del presidente es buscar la mejor reforma a la justicia sin tocar la Constitución. Pero una vez que hemos convocado esta comisión de personas muy notables y muy expertas, varios de ellos han hablado de la conveniencia de introducir algunas pequeñas retoques a la Constitución", dijo.

En ese mismo sentido, aseguró que que lo único que el gobierno ha dicho que cree que amerite un retoque de la Constitución es lo de ajustar la Procuraduría General de la Nación a las sentencias de la Corte Interamericana, donde hay, de acuerdo con él, división de opiniones.

"Consideramos que lo mejor sería retocar la Constitución, que eso sí es el artículo de las funciones de la Procuraduría, agregarle ese asunto. Pero de ahí en adelante no, las prioridades de la justicia, criterio de este Gobierno, son que haya justicia más pronta, más efectiva, menos impunidad, más cercanía a la ciudadanía", dijo.

¿Reelección presidencial?

Frente a lo que empezó a mencionarse este fin de semana, algunos sectores, sobre todo de oposición, que indicaban que esos retoques a la Constitución se les asimilaba a cambiar artículos sobre la reelección presidencial, el ministro aclaró.

"Veo la oposición tan desubicada que se inventan una cosa que no existe para criticar el invento que ellos mismos hicieron. O sea, no, no está en la agenda nada relacionado con la reelección presidencial. Nada, eso no se va", manifestó.

Por su parte, sobre la mesa sí está la posibilidad de cambiar el sistema de elección del fiscal general de la Nación, esto debido a la polémica entorno al retraso en la elección de la nueva cabeza de la entidad. Actualmente, esta figura se elige a través de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes deben votar por una de las tres personalidades enviadas por el presidente de la República y obtener un mínimo de 16 votos de 23.

Escuche aquí la entrevista completa: