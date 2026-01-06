Ministro Sanguino sobre denuncia contra congresistas: "Es por instigación a la guerra"

En una reciente entrevista, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que ha decidido presentar denuncias penales contra tres congresistas colombianos: JP Hernández (Partido Verde), Lina María Garrido (Cambio Radical) y Miguel Polo Polo (independiente),. La acción judicial surge a raíz de una serie de publicaciones y videos en redes sociales donde, según el funcionario, los legisladores instigan a una potencia extranjera, específicamente al presidente Donald Trump, a intervenir en los asuntos internos de Colombia.



Fundamentos jurídicos de la denuncia

El ministro aclaró que esta es una decisión personal como ciudadano, y no una posición oficial del Gobierno Nacional. Sanguino argumenta que los congresistas han violado el artículo noveno de la Constitución, que rige el principio de soberanía y autodeterminación, así como el artículo 188, que establece que el presidente simboliza la unidad nacional.

A nivel penal, las denuncias se centran en dos cargos específicos del Código Penal Colombiano: el artículo 455, referido al menoscabo de la integridad nacional, y el artículo 458, que tipifica la instigación a la guerra. Según el ministro, las declaraciones de los congresistas, que incluyen alusiones a ver al presidente Petro con una "pijama naranja", no son simples opiniones, sino que "ponen en riesgo al Estado en su conjunto".



Inviolabilidad parlamentaria bajo cuestionamiento

Durante la entrevista, se generó un intenso debate sobre la inviolabilidad de la opinión de los congresistas, un principio constitucional que protege lo que estos expresan en ejercicio de sus funciones. Mientras que los entrevistadores recordaron que la Corte Suprema ha protegido el derecho a opinar incluso fuera del recinto físico del Congreso, Sanguino sostuvo que estas conductas ocurrieron en redes sociales durante un receso legislativo y que, a su juicio, constituyen delitos tipificados que exceden la función parlamentaria,.

Sanguino enfatizó que "un congresista no puede instigar por fuera del Congreso a que una nación extranjera incursione militarmente en el territorio colombiano". El ministro espera que sea la Corte Suprema de Justicia, como juez natural de los legisladores, quien determine los límites de estas actuaciones,.



Avances en la economía y el salario mínimo

Más allá de la tensión política, el ministro abordó temas cruciales para el bolsillo de los colombianos. Informó que el Ministerio de Trabajo y el de Hacienda están trabajando para emitir esta misma semana los decretos de desindexación de cerca de 70 bienes, tarifas y servicios asociados al salario mínimo,.

Estas medidas buscan mitigar el impacto inflacionario tras el incremento del salario mínimo, afectando áreas como la vivienda de interés social y servicios para las MIPYES,. A pesar de las críticas por la demora en la expedición de estos decretos, que empezaron a regir el 1 de enero, Sanguino aseguró que el Gobierno cuenta con el "margen de tiempo suficiente para tomar las decisiones cuando corresponden".



