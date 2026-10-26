MinJusticia alertó sobre supuesto plan para atentar contra el registrador Hernán Penagos

El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, encendió las alarmas de seguridad tras conocerse detalles sobre un supuesto plan para atentar contra la vida del registrador nacional, Hernán Penagos, el cual se estaría fraguando desde el interior de un centro carcelario.

La delicada situación fue informada de inmediato al Ejecutivo y puesta a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para frenar cualquier acción delictiva.

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Origen de la alerta y denuncias desde un centro carcelario

La información que reveló la existencia de este complot fue recibida por el ministro de Justicia, Iván Cancino, quien procedió a poner el caso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. De igual manera, el jefe de la cartera ministerial se comunicó directamente vía telefónica con el registrador Hernán Penagos para ponerlo al tanto de los graves hechos. Según los datos conocidos, la alerta proviene de una persona privada de la libertad en un establecimiento carcelario, quien tendría detalles sobre la planificación del atentado en contra del máximo directivo de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Antecedentes y advertencias previas de la Defensoría del Pueblo

Este nuevo hecho se suma a precedentes de riesgo sobre la integridad de Penagos que ya habían sido advertidos institucionalmente. El pasado 6 de agosto de este año, la Defensoría del Pueblo había emitido una alerta formal por cuenta de amenazas y una serie de mensajes intimidatorios que circulaban en redes sociales dirigidos contra la vida del funcionario. En esa oportunidad, el organismo defensor solicitó formalmente a la Fiscalía General de la Nación y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) extremar de forma urgente las esquemas y medidas de seguridad del registrador.



La alerta presentada en agosto por la Defensoría ponía en evidencia un ambiente tenso marcado por una narrativa centrada en el desconocimiento de las elecciones presidenciales y la deslegitimación sistemática del trabajo institucional de la Registraduría durante los pasados comicios.

Escuche aquí el informe: