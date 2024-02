MinSalud insiste en tributaria: “A penas lo dije casi me ejecutan, hasta MinHacienda se burló de mí”

El ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo, en pasada audiencia pública de lareforma a la salud en Santander, planteó que, si se quisiera tener más plata destinada para la salud y si había déficit en las finanzas, se debería impulsar una reforma tributaria dedicada a darle más dinero a la salud.

Cientos de críticas le cayeron por cuenta de la propuesta y hasta el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, dijo “déjenlo que divague”.

En medio de la audiencia pública de la reforma a la salud en Cartagena, este jueves 15 de febrero, Jaramillo insistió en la reforma tributaria para darle más recursos a la salud.

“Si no alcanza el dinero, entonces pongámonos de acuerdo y vemos de dónde lo vamos a sacar. Afortunadamente, ya alguien dijo, hay que buscar recursos, porque apenas dije que por qué no hacíamos una reforma casi me ejecutan. Hasta el ministro de Hacienda se burló de mí, pero uno entiende. Yo sigo insistiendo que si faltan recursos para lograr mejorar el sistema nos toca meternos la mano al bolsillo a todos”, dijo Jaramillo.

Además, Jaramillo se refirió a quienes han pedido su salida del Gobierno. “Nosotros como Gobierno ahora momentáneamente estamos ahí. Pero esto es un cargo que hoy estamos aquí, mañana no. Muchos quieren que me vaya rápido, de pronto hasta mi familia también, pero aquí vamos a durar hasta que el señor presidente así lo determine”, aseguró.

También, insinuó que hay sectores que buscan “acabar” al presidente Petro atacando a los ministros. “Hay que hacer el ataque primero contra la doctora Corcho, ahora con Jaramillo. Acabar a Petro sacándole todos los ministros que vaya poniendo”.

El ministro de Saluddefendió la política de paz total del presidente Petro. “Yo quiero que entendamos lo que está proponiendo: La paz total (…) si este país no es capaz de lograr la paz que es un entendimiento entre todos, tampoco vamos a tener salud (…) la paz total, se ríen del señor presidente”, dijo el ministro.

En medio de la audiencia pública sobre la reforma a la salud, la directora de Gestar Salud, Carmen Eugenia Dávila, dijo que la reforma plantea una ruta de atención en la que hay “seis interacciones que habría que hacer, seis actores nuevos, hay varias dudas. No encontramos respuesta de cómo sigue la atención y cuando esas dudas se presentan en un texto hay que ponerle mucho cuidado”, dijo Dávila.

Dávila aseguró que la ruta de atención debe ser “entendible, fácil, clara la ruta de atención y debe poderse poner en práctica. Aquí no puede haber dudas. Nosotros no estamos en contra de la reforma, queremos aportar porque vemos deficiencias en lo que se está planteando. Creemos que falta escuchar más a los pacientes”, dijo la directora de Gestar Salud.

Por su parte, la Cámara de Aseguramiento de la Andi expuso que los subsidios a la oferta que se están por parte del Ministerio de Salud están generando un déficit financiero del aseguramiento en salud. Por lo que hoy falta plata para cubrir los mínimos de salud de los colombianos y lo poco que se tiene se está gastando en infraestructura.

Se expusieron cifras, en los últimos tres años existe un déficit para la UPC de 5 billones de pesos.

“Nos estamos gastando la plata de la comida en tapar las goteras del tejado”, dijo Alejandro Botero, director de la Cámara de Aseguramiento de la Andi.