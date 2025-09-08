Mintrabajo presentó renuncia tras pedido del Gobierno: "Si piden la carta, hay que radicarla"

En el marco de la rendición de cuentas del Ministerio de Trabajo, Antonio Sanguino, jefe de esta cartera, confirmó que presentó su carta de renuncia y que está a la espera de la respuesta del presidente Petro.

“Si a uno le piden una carta, pues uno tiene que radicarla. Pero repito, en últimas, será el presidente quien decida quiénes seguimos acompañándolo en esta tarea, sobre todo en este remate que exige que cerremos este Gobierno con legados y grandes cambios para el país”, indicó el ministro.

Ante esto, se refirió también el ministro del Interior, Armando Benedetti, asegurando que será decisión del presidente si acepta o no las renuncias de los ministros TIC, Trabajo y Comercio.

“Es su fuero y es autónomo de decidir quién se va y quién se queda. En funciones delegatarias a ustedes les puede sonar mucho, pero uno está sujeto a muchas revisiones”, afirmó.

Por otro lado, el ministro Sanguino se refirió al incidente ocurrido este viernes 5 de septiembre en la sede de Andrés DC de la calle 82, donde nueve personas resultaron con quemaduras de primer y segundo grado luego de una falla técnica en una máquina de humo.

“Lo que nos corresponde hacer, proteger la vida de los trabajadores y trabajadoras y también, por supuesto, la vida y la seguridad de quienes asisten a establecimientos como Andrés Carne de Res. Este ya es un segundo hecho que se suma al del grave accidente de Laura Villamil. Nosotros hemos ordenado inmediatamente una acción de inspección, vigilancia y control para identificar las causas de este lamentable hecho y por su puesto para producir las sanciones que correspondan”, aseguró.

El jefe de cartera aprovechó la ocasión para resaltar su gestión en el ministerio y hablar de temas como la reforma laboral, pensional y de salud, la informalidad, la inflación y el salario mínimo.

Según las cifras que socializó el ministro, entre 2023 y 2024 el salario mínimo pasó de 1'160.000 pesos a $1'423.500, lo que representó un aumento nominal del 37,6% y un crecimiento real del 18,5%.

Según el jefe de cartera, este aumento supera ampliamente los registrados en los gobiernos anteriores de Juan Manuel Santos e Iván Duque, donde los incrementos reales oscilaron entre el 1,4% y el 6,6%.

Sanguino aseguró que estas medidas han contribuido a mantener una inflación controlada por debajo del 5% y a mejorar los indicadores laborales, especialmente para las mujeres. De hecho, en lo corrido de su Gobierno, 221.000 mujeres se han vinculado a empleos formales, llegando a más de 4'600.000 trabajadoras, mientras que en el caso de los hombres la cifra asciende a 276.000 nuevos empleos formales.

El ministro también destacó la reciente negociación colectiva con los trabajadores del Estado, que en apenas 40 días permitió consolidar un acuerdo de 60 puntos, incluyendo un incremento salarial del 7%, el más alto en la historia de este sector.

Resaltó entonces que este modelo de negociación, que reúne en una sola mesa a todos los sindicatos y entidades, se replicará en otros sectores como el carbón y la energía eléctrica, con el fin de fortalecer la concertación laboral en el país, a través de un decreto propuesto por el Ministerio de Trabajo.