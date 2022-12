Mismos que reclaman resultados se oponen a la aspersión, que es efectiva: MinDefensa

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo , participó en un debate de control político sobre cultivos ilícitos en la Comisión Segunda del Senado. Allí hizo una cronología año a año de los cultivos ilícitos desde el 2001 hasta el 2019, mencionando las hectáreas registradas.

El ministro Trujillo aseguró que la política del expresidente Álvaro Uribe para combatir esta problemática fue efectiva, registrando 62.000 hectáreas cuando salió del poder y que, de hecho, el cambio de aplicación de esta política en 2013 dio como resultado un crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos por 5 años consecutivos, hasta el 2018, cuando llegó el presidente Iván Duque. El jefe de la cartera de Defensa defendió nuevamente la aspersión aérea y aseguró que es necesaria por su efectividad probada.

“Que dicen que es que este Gobierno tiene la obsesión, no esto no es una obsesión. La aspersión no es una obsesión del presidente Duque, la aspersión está probada en la historia de nuestro país. La aspersión ha mostrado sus efectos positivos. Es una necesidad, toda vez que necesitamos avanzar y hay en ella una eficiencia probada”, sostuvo.

Carlos Holmes Trujillo aseguró que no está negando las problemáticas. “Las cifras son las cifras, el homicidio ha disminuido en un 11%, no estoy diciendo que no haya, pero la tendencia es a la baja. El secuestro, el hurto, en las distintas manifestaciones criminales. Lo que se ha venido haciendo es verdaderamente eficaz”, dijo.

También rechazó el ministro de Defensa afirmaciones que señalan que el Gobierno guarda silencio ante hechos de violencia y cuando se generaliza un uso desmedido de la fuerza por parte de las Fuerzas Militares.

“Otra afirmación que tengo que rechazar es que el Gobierno trivializa los hechos de violencia. Por supuesto que tenemos problemas y buena parte del problema tiene que ver con ese cambio de política que se hizo en 2013, en la medida en que aumentó exponencialmente el número de hectáreas de cultivos ilícitos, por supuesto ello se convirtió en un combustible de todos los grupos violentos los de antes, los nuevos, los transformados”, señaló.

Por su parte, el alto consejero para la Estabilización, Emilio Archila, criticó en la misma línea que el programa de sustitución de cultivos ilícitos que dejó el gobierno Santos estaba completamente desfinanciado, sin contratación y que el Gobierno pasado se encargó de pintarles pajaritos en el aire a los cultivadores sin tener una base sólida para cumplirles.