Molestia de los ingenieros con Petro: dijo que no se necesitaba conocimiento para sacar petróleo

No les cayó para nada bien a los ingenieros la sugerencia del presidente Gustavo Petro de que no se necesita saber nada para extraer petróleo: El mandatario en su discurso dijo: “Para sacar de la tierra no se necesita de mucho trabajo ni conocimiento”.

El rechazo a ese discurso vino de Acipet, un gremio que agrupa a toda clase de ingenieros del país, incluyendo los ingenieros de petróleos.

“El señor presidente está descalificando el trabajo y la profesión de los ingenieros de petróleos, geólogos, geofísicos y demás carreras afines a la industria, lo cual queremos entender obedece a una falta de conocimiento del señor mandatario sobre una actividad que demanda mucho estudio, experiencia y habilidades para hacerlo de una manera responsable y sostenible”, dijo Acipet en un comunicado.



Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznF

Según el gremio, el país tiene hoy más de 12.000 ingenieros de petróleo y contar con su talento es clave en un momento en el que Colombia está pensando en la Transición Energética.

Le puede interesar "¿Conejillos de indias? Elon Musk quiere implantes en el cerebro humano":