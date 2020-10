Mujer asegura que fue despedida del trabajo por denunciar maltrato de su expareja

Yibby Corredor trabajó desde 2016 con la empresa Empaques Transparentes S.A. y ocupó, hasta el pasado 14 de julio, el cargo de jefe de planta en dicha compañía. Ella asegura que fue despedida por haber denunciado maltrato físico, psicológico y laboral de su expareja, César Augusto Caraballo Rodríguez.

Yo durante tres años estuve enfrentada a una violencia psicológica, a lesiones físicas. En este último año hubo un acoso laboral por parte de la familia Caraballo aseguró Corredor.

“Yo no tuve apoyo de nadie. Nadie me apoyó, la Policía no me apoyaba, porque yo siento que se sentían intimidados”, agregó.

Yibby Corredor compartió un video de seguridad en el que, asegura, se evidencia una grave agresión por parte de Caraballo.

Empaques Transparentes S.A. es una empresa del grupo Char en Barranquilla . Según Yibby Corredor, César Caraballo se aprovecha de ser pariente político de uno de los integrantes de la familia para cometer los atropellos en su contra.

