Mujer indígena denuncia que hay comunidades que no están de acuerdo con la minga

El bloqueo de la vía Panamericana que cumple este martes 15 días genera tensión, no solamente a nivel económico y de movilidad, sino que también entre las mismas comunidades indígenas.

En entrevista con BLU Radio, una mujer perteneciente a estas asociaciones de nativos aseguró que hay un gran sector de ellos que no está de acuerdo con las vías de hecho, tampoco con el método utilizado para exigir al Gobierno Nacional.

Rosa, (nombre cambiado por razones de seguridad), indicó que ha expresado esas inconformidades a los líderes indígenas, no obstante, ha recibido amenazas y hasta atentados de muerte en contra de ella y su esposo.

“He adelantado procesos en el municipio del Cauca y he manifestado mi inconformidad sobre cómo hacen sus protestas. Por eso me han intentado matar y me han amenazado”, aseguró Rosa.

“Nosotros siempre hemos dicho que no estamos de acuerdo con las vías de hecho porque le causan mucho daño a nuestro departamento y al país”, agregó.

La mujer asegura que son miles los indígenas que no están de acuerdo con los ataques a la fuerza pública, tampoco a la invasión de predios privados, además, que los manifestantes son solo una parte de todos los indígenas que hay en todo el departamento.

“Somos entre 23.000 a 25.000 indígenas en el norte del Cauca. Si todos estuviéramos de acuerdo en bloquear la vía ¿usted se imagina cuántos hubiéramos salido a la Panamericana?”, indicó.

“Los bloqueos los hacen entre 200, 500 y 800 indígenas que utilizan la fuerza y causan daños. Así sean poquitos ellos se muestran agresivos con la gente”, agregó.

Entre tanto, Rosa afirma que entre las comunidades que rechazan la minga indígena hay una amplia población de los Coconucos y los Nasa, quienes planean hacer una contra parte para mostrar que no están de acuerdo con las acciones que realizan los otros nativos.

Además, denuncia que no sabe qué hacen con los recursos que envía el Gobierno Nacional pues no son auditados.

“Piden tierras, pero ¿para qué si no las trabajan? Esas tierras están llenas de rastrojo”, aseguró Rosa.

“No vemos claramente quien maneje esos recursos. No hay quien vigile, no hay Contraloría, no hay Procuraduría. Ellos no permiten que se entre a revisar esa parte”, agregó.

Escuche la entrevista completa aquí:



