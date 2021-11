Nadie me dice que no quiere aplicar los acuerdos de paz: António Guterres tras visita a Colombia

El secretario general de la ONU, António Guterres , aseguró que en los últimos cinco años Colombia ha dado grandes pasos para la paz en medio de tiempos difíciles, agregó que el acuerdo ha marcado un antes y un después en la historia del país porque tuvo las elecciones más pacíficas en 50 años y se ha dado prioridad a territorios olvidados.

Aseguró que el balance de sus dos días de visita en terreno es que nadie se opone a la implementación de la paz ni a la política del Gobierno conocida como paz con legalidad.

“Nadie, nadie me dice que no quiere aplicar los acuerdos de paz y nadie me dice que quería la paz con ilegalidad”, afirmó Guterres.

El máximo de representante de las Naciones Unidas se refirió a la difícil situación socio-política que atraviesa Etiopía, en África, y pidió a ese país tomar a Colombia como ejemplo de reconciliación y cese al fuego.

“El proceso de paz de Colombia me inspira a hacer hoy un llamado urgente a los protagonistas del conflicto en Etiopía a un alto al fuego incondicional e inmediato para salvar al país, permitir un diálogo entre los etíopes para solucionar la crisis. Me gustaría mucho que Colombia fuera el ejemplo seguido por los líderes de Etiopía”, dijo.

También hizo un llamado al Congreso de Colombia para que ratifique el Acuerdo de Escazú y así brindar mayores medidas de protección a los líderes ambientales del país.

Publicidad

Le puede interesar. Escuche las Noticias del día: