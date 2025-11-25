La Armada incautó 3,5 toneladas de cemento en el Golfo de Urabá, una carga que, aunque a primera vista parece inofensiva, es uno de los insumos más utilizados por las organizaciones narcotraficantes para la producción y camuflaje de cocaína. El material, avaluado en unos 8,7 millones de pesos, era transportado sin la documentación exigida y en una embarcación que no cumplía los requisitos de la autoridad marítima.

El cemento es una sustancia altamente vigilada en las zonas donde operan laboratorios de droga. Su función dentro de la cadena del narcotráfico es doble: sirve como agente para compactar grandes cantidades de droga durante el proceso de cristalización del clorhidrato de cocaína y, además, es usado para camuflar cargamentos, mezclarlo con la droga y dificultar su detección por parte de las autoridades. Por eso su transporte irregular en grandes volúmenes es un indicio recurrente de abastecimiento para laboratorios ilegales.

Narcos usan cemento para procesar y camuflar cocaína: Armada incauta 3,5 toneladas en Golfo de Urabá Foto: suministrada

La incautación se produjo durante operaciones de registro y control marítimo adelantadas por unidades de Guardacostas de Urabá. Al inspeccionar la embarcación, los uniformados evidenciaron que no tenía certificado de navegación, matrícula ni identificación visible en su casco. Además, transportaba una cantidad de cemento superior a la permitida, lo que encendió las alertas por su posible uso como insumo químico destinado a estructuras dedicadas al procesamiento de cocaína.

Narcos usan cemento para procesar y camuflar cocaína: Armada incauta 3,5 toneladas en Golfo de Urabá Foto: suministrada

Los tres hombres que movilizaban la carga, todos de nacionalidad colombiana, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes junto con el material y la embarcación. La Armada indicó que reforzará las operaciones de control marítimo y fluvial en el Golfo de Urabá, una zona que históricamente ha sido corredor de insumos y sustancias sometidas a especial vigilancia por su conexión con la cadena del narcotráfico.



La institución reiteró que estas acciones buscan cerrar los canales de abastecimiento de los laboratorios ilegales y proteger los intereses marítimos del país, atacando no solo la droga final, sino también los materiales que permiten su producción y camuflaje en las rutas del Caribe.