Ni detenciones militares ni operativos en contra, los pedidos del ELN para negociar el cese al fuego

Continúa la mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el ELN desde México en la búsqueda de un eventual cese al fuego en los territorios; por eso, este jueves, 23 de febrero, Pablo Beltrán, negociador del grupo armado, reveló cuáles son los puntos que esperan que el Estado tenga en cuenta para este acuerdo.

“Pensamos que lo mejor es buscar un cese al fuego en que no haya nuevas detenciones militares y que el Gobierno nacional deje sus operaciones de inteligencia en nuestra contra y, de la misma forma, nosotros no tengamos que hacer esas detenciones”, puntualizó Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN, en un Twitter Space, liderado por los medios AlCarajo y Puentes de paz.

A su vez, el jefe negociador del ELN aseguró que, hasta el momento, no hay un cese al fuego pactado con el Estado. En el marco de los diálogos de paz que se trazan en territorio mexicano, Beltrán le pidió también al Gobierno que verifique qué pasó el 28 de enero en la vereda El Cacao, en zona rural de Buenaventura, pues manifestó que siete integrantes fueron "rematados" en combate para ser presentados como subversivos dados de baja.

“El Estado sigue sus operaciones ofensivas contra nosotros y tenemos que hacer acciones de resistencia en respuesta a esto. Nuestro reclamo no es por el ataque, pues no hay cese al fuego, sino por la masacre que es una violación contra los derechos humanos”, aseveró.

Publicidad

Sobre el secuestro del sargento viceprimero Libery Danilo Bravo, Beltrán dijo que este se encontraba sin uniforme realizando trabajos de inteligencia en una de sus zonas, no obstante, los integrantes del ELN lo detienen y lo “tratan bien”, pues solo verifican e interrogan sus acciones, pues, según el jefe negociador, finalmente se entrega a una comisión humanitaria: “La liberación será muy pronto”, añadió.

Por otro lado, el jefe negociador el grupo armado aseguró que todos los frentes deben estar dispuestos a aceptar lo que se firme con el Gobierno, pues, según él, sería el primero en renunciar si el ELN no estuviera de acuerdo con lo que se debate en la mesa de negociación.

“Aquí no hay preacuerdo, yo voy en intermedio de las rondas de diálogo y me reúno en los campamentos con la dirección, les informo y se dan nuevas instrucciones. Aquí yo no hago lo que a mi se me ocurra, entonces eso le garantiza a todo el ELN participar en lo que estamos haciendo aquí para que nadie salga a decir que no está de acuerdo”, puntualizó.

Publicidad

Le puede interesar: 'El Camerino'