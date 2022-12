Nicaragua ha violado derechos de pesca artesanal de sanandresanos: Colombia ante La Haya

Como lo había anticipado Blu Radio desde el pasado mes de septiembre,La defensa se hizo presentando documentación, conocida como la “dúplica”,

que busca garantizar los derechos de Colombia en el mar Caribe y la integridad del Archipiélago de San Andrés.

Comunicado de prensa sobre la participación de Colombia en el caso Supuestas Violaciones de Derechos Soberanos y Espacios Marítimos en el Mar Caribe (Nicaragua c. Colombia) pic.twitter.com/OKG9qRcfYh — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) November 15, 2018

El escrito abarca temas como: la integridad del archipiélago, el derecho de las islas a tener una zona contigua, la importancia de la presencia de Colombia en el mar Caribe en la lucha contra los delitos transnacionales, la salvaguarda de la vida en el mar y“Nicaragua ha violado los derechos de pesca artesanal de los habitantes del archipiélago, en particular de la comunidad Raizal, para acceder y explotar sus bancos de pesca tradicionales.buscando adjudicarse de forma unilateral áreas marinas en detrimento de Colombia”, dijo el ministro.Agregó que esta defensa es una oportunidad para demostrar que las acciones de Nicaragua no se ajustan al derecho internacional y han violado los derechos de Colombia.“Colombia no ahorrará esfuerzo alguno para defender ante la Corte los derechos de los colombianos,señala.