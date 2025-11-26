En vivo
Niegan aclarar fallo que suspendió el decreto del modelo de salud del Gobierno

Niegan aclarar fallo que suspendió el decreto del modelo de salud del Gobierno

El Consejo de Estado negó la solicitud de aclaración presentada por el Ministerio de Salud frente al auto que suspendió provisionalmente el Decreto 0858 de 2025.

