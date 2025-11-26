Niegan aclarar fallo que suspendió el decreto del modelo de salud del Gobierno

El polémico decreto con el que el Gobierno adoptó el modelo de salud preventivo y que implementaba varios puntos de la reforma a la salud que aún no ha sido aprobada por el Congreso de la República, sufre un nuevo revés porque el Consejo de Estado le negó una solicitud de aclaración al Ministerio de Salud sobre los alcances del fallo de suspensión provisional.

La cartera de Salud había solicitado que se aclarara cuáles artículos del decreto estaban suspendidos y qué marco normativo debía aplicarse mientras estuviera vigente la medida cautelar.

En particular, pidió que se definiera si revivía el Decreto 1599 de 2022, para evitar, según la entidad, un eventual vacío normativo en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Sin embargo, el Consejo de Estado fue enfático en señalar que la figura de la aclaración no puede usarse para ampliar, modificar o complementar una decisión judicial, ni para resolver inquietudes operativas sobre su cumplimiento.



La suspensión provisional del decreto se efectuó tras una demanda presentada por el representante a la Cámara, Andrés Forero, quien pidió anular el decreto por considerar que el Ejecutivo “excedió sus facultades reglamentarias y reguló aspectos que, por Constitución, solo puede definir el Congreso”.

Cámara de Representantes Foto: X @ingwilmerc

Según el auto, el decreto expedido el pasado 30 de julio “regula de manera integral elementos estructurales del Sistema de Seguridad Social en Salud”, como la creación de las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud y la reorganización de funciones entre las entidades territoriales, el Ministerio y las EPS.