No comparto fallo de la Corte sobre seguridad de excombatientes, pero se cumplirá: Emilio Archila

La Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional por las tutelas interpuestas por excombatientes de las Farc, quienes argumentaban que no se estaban tomando las medidas necesarias para garantizar su seguridad.

En Mañanas BLU estuvo el alto consejero para la Estabilización y la Consolidación, Emilio José Archila, quien señaló que el Gobierno Nacional ha ido desarrollando una serie de acciones que han permitido reducir el número de víctimas de exmilitantes de las extintas Farc.

Publicidad

Según explicó el consejero, el fallo de la corte tiene dos partes: una, en dónde están las órdenes y, la otra, en la que se analizan las condiciones, las acciones que no han generado las garantías necesarias para proteger la vida.

El objetivo del Gobierno, según el consejero, es que no se produzca ninguna muerte. Sin embargo, comparó la actual administración nacional con la pasada de Juan Manuel Santos, en la que, según sus cifras, por cada 100 combatientes asesinaron a 11, mientras que ahora, de un centenar de exguerrilleros solo han muerto dos.

Publicidad

Archilla argumentó que han sido varias las medidas que se han implementado para proteger la vida de aquellos que se acogieron al proceso de paz, algo que no tuvo en cuenta el fallo, según dijo.

Aunque son más de 300 personas que han sido asesinadas, el representante del Gobierno aclaró que hay fallos que no se comparten y puntualmente este, no es compartido por el consejero, pues no considera que se hayan dado los factores para que se considere que hay un Estado de Cosas Inconstitucional.

Publicidad

"Hay fallos que se comparte y hay fallos que no se comparten, eso no quiera decir que todos los fallos se desacaten (...) Una cosa es acatarlo y otra cosa es compartir que se dieran esas condiciones", expresó en consejero Archila

Escuche la entrevista completa al consejero Emilio José Archila en Mañanas BLU: