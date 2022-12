No creo que pedir cierre de oficina de DD.HH. de la ONU afecte a Duque: senador Macías

El senador Ernesto Macías afirmó en entrevista con Mañanas BLU que no cree que su petición de cerrar la oficina de Derechos Humanos de la ONU pueda afectar al presidente Iván Duque. La solicitud del congresista fue realizada a través de Twitter:

El Pte @IvanDuque debería revisar la relación de Colombia con @ONU_es y cerrar esa oficina de la Comisionada de DD.HH., convertida en guarida politiquera con sesgo ideológico pasional.

Acá tenemos Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Consejería para los DD.HH. — Ernesto Macías Tovar 🇨🇴 (@ernestomaciast) March 1, 2020

“Es una propuesta, una opinión. Yo no creo que lo ponga en aprietos, yo no creo que esto le ocasione un problema a él. Si le ocasionara un problema yo no lo haría, por respeto al presidente, por el cariño que le tenemos”, sostuvo.

El congresista dijo que el informe de la ONU es sesgado.

“Si uno mira el último informe que presenta esa oficina ve uno un sesgo profundo, tanto en las cifras como en la forma como analizan el tipo de crímenes que ocurre en Colombia”, sostuvo el legislador.

“Ellos en ningún momento registran que se ha disminuido el asesinato de líderes sociales que infortunadamente en Colombia es un problema que sigue”, agregó.

Según Macías, el informe culpa al Estado y la mayoría de líderes asesinados no reportaban amenazas.

“Siempre la tendencia del informe es a cargarle al Estado la responsabilidad”, indicó.

Escuche al senador Ernesto Macías en Mañanas BLU:

