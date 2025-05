”No debe estar con nosotros", ¿critica tácita de Petro por escándalo de David Racero?

El presidente Gustavo Petro se habría pronunciado sobre el escándalo que rodea al representante a la Cámara, David Racero. Si bien no mencionó con nombre propio al congresista, sí hizo referencia a los derechos laborales, que es hoy el principal cuestionamiento hacia Racero por un audio en el que hablaba de condiciones precarias para una empleada que pretendía a contratar.

El presidente aseguró a través de su cuenta de X que cualquier militante de un partido de izquierda que en su vida personal y política no se aferre a los principios estructurantes sobre los derechos de los trabajadores debe ser examinado a profundidad en los comités disciplinarios.

David Racero Twitter: @DavidRacero

Publicidad

“En un partido de izquierda no se ordena el asesinato de trabajadores, no se hacen masacres de trabajadores, no se vilipendia el mundo del trabajo, ni se usa la prensa para destruir la organización de la gente que trabaja, no se hacen leyes para explotar más a las y los trabajadores. Un movimiento progresista es un movimiento de las y los trabajadores. Cualquier militante que en su vida personal y política no se aferre a estos principios estructurantes debe ser examinado a profundidad en los comités disciplinarios o competentes para el efecto. No debe estar con nosotros. El "nostrum" del progresismo son las y los amantes de la justicia social y la libertad”, escribió.

Cabe mencionar que en los audios revelados por Daniel Coronel se escucha el ofrecimiento de una vacante por un millón de pesos (menos del salario mínimo), sin prestaciones de ley, multifuncional y largas jornadas laborales.

Frente a estas acusaciones, David Racero ha respondido que todo es parte de un montaje en su contra.