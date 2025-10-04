“No debieron ocurrir y no deben repetirse”: minDefensa pide perdón por falsos positivos en Casanare

Familias de víctimas de los llamados popularmente ‘falsos positivos’, militares y miembros de la JEP se reunieron para hacer parte del acto público en el que la nación pidió perdón por las ejecuciones extrajudiciales cometidas en el departamento.

Los testimonios de madres, hijos, hermanos, primos y demás familiares de las víctimas fueron escuchados por los militares y miembros del Gobierno presentes. En un acto simbólico y de reparación, sus palabras fueron precedidas por una oración y una entrega de flores de agentes frente a las fotografías de las víctimas.

“Me convoca a este espacio la tragedia que destrozó a mi familia, que manchó de sangre nuestro territorio del Casanare y que hoy, ante Colombia y el mundo, dejamos constancia de que hemos padecido victimización, revictimización, negacionismo o impunidad por parte del Estado”, dijo Alcira Achagua Laverde, hermana de Yury Ferney Achagua Reyes, asesinado el 14 de octubre de 2006 y de Abelardo Reyes, asesinado el 26 de agosto de 2007 y prima de dos víctimas más participó en este acto.

Además, en su discurso también hizo un llamado a que continúen las labores de búsqueda de las víctimas de estos operativos y de desaparición forzada en la región, como una medida mínima y necesaria de reparación. De acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz, entre 2005 y 2008 al menos 303 civiles de esa región fueron presentados como bajas en combate.



Por su parte, el Comandante del Ejército, el general Luis Emilio Cardozo Santamaría, fue el primer vocero de la nación en pedirle perdón a las víctimas. “Este acto de perdón se materializa como muestra de solidaridad y reivindicación del Ejército Nacional con las víctimas de estos hechos, que fueron causados por algunos exmiembros de la institución que mancharon nuestro honor militar”, aseguró.

Falsos positivos Foto: suministrada

Acto seguido, el general extendió sus condolencias a la familia de Misael Álvarez Guerrero y más víctimas asesinadas, después de aclarar que el daño causado no es posible consolarlo con palabras.

En el cierre del evento, el ministro de Defensa Pedro Sánchez trajo a colación las historias de jóvenes desaparecidos y presentados como bajas en combate por miembros de las Fuerzas Militares y aseguró, que como lo ha registrado la JEP, en estas acciones participaron otras instancias del Estado como DAS y civiles.

“Venimos a este acto de excusas públicas no solo por lo ordenado en las 22 sentencias judiciales por la ejecución extrajudicial de 27 personas, sino porque tenemos la plena convicción y el compromiso de que a través de este acto, aunque no repara la ausencia de quienes ya partieron, sí nos permite tener una demostración plena del compromiso y de que con este acto avanza el país y nuestras instituciones”, aseguró el jefe de Defensa.

Este acto de reparación se da en respuesta a los fallos de los jueces que declararon la responsabilidad de la Nación sobre estos casos y como una medida de reparación a las víctimas.

Otros altos mandos militares que hicieron presencia en el recinto fueron el comandante de la Octava División, mayor general Jaime Alonso Galindo; el comandante de la Décimosexta Brigada, coronel Carlos Mauricio Peña Jiménez; el comandante del Batallón de Infantería No. 44 Ramón Nonato Pérez, teniente coronel Óscar Fernando Porras Sánchez; el comandante del Grupo de Caballería montado No. 16 Guías del Casanare, teniente coronel Jhon Alexander Chaparro Sanabria; el comandante del Batallón Especial Energético Vial No. 1, teniente coronel Wolfran Ernesto Moreno Melo y el comandante del Grupo de Acción Unificada por la Liberación personal, Gaula Casanare, mayor Jorge Tapias.