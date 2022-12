No entiendo que significa el gobierno de transición de ‘Timochenko’: Gaviria

“Sé qué habló de un Gobierno de transición, no entiendo qué significa. A mí simplemente me parece que ha hecho un discurso que no tiene por qué inspirar temores en nadie”, dijo.



Sin embargo, el expresidente manifestó que él tiene derecho a hacer propuestas de esa naturaleza y agregó que eso no tiene por qué afectar el trámite de los acuerdos.



“No sé qué implicación política pueda tener y cómo podría precisarla de alguna manera para poder opinar”, dijo.

