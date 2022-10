"No es solo tierra": minagricultura dice que reforma agraria de 3 millones de hectáreas tardará años

La ministra de Agricultura, Cecilia López, habló en Mañanas Blu acerca de los avances en materia de reforma agraria. La funcionaria aseguró que las valoraciones para la compra de tierras se definirá de forma específica .

"Esto apenas está iniciando, no es así tan rápido. No es para ejecutar en un año. Son 7 millones de hectáreas que decía el punto primero de los acuerdos de La Habana. En dos semanas ya sacamos más de 600.000 hectáreas tituladas que se están entregando y se seguirá haciéndolo esta semana. Todo este tiempo, hasta el 15 de noviembre", afirmó.

"Lo otro es lo de la SAE que estará listo en noviembre, donde estamos definiendo el monto exacto. Lo otro viene por compra de tierras. Eso es un proceso, no pueden pedir ahorita que lo hagamos. Para los 3 millones de hectáreas hay un periodo de varios años, sabemos que no se puede ejecutar en un solo año", complementó López.

En cuanto al precio de las tierras a comprar, la encargada de la cartera de Agricultura dijo que se convocó a entidades para establecer los precios. La funcionaria, además, se refirió al plazo de la reforma agraria, que es de varios años para entregar cerca de 3 millones de hectáreas.

"Hay un tema de máximos y mínimos de precios de tierras que se está discutiendo con el Igac, es la entidad que lo tiene que definir. Eso también tiene que ver con la capacidad de producción y la diferentes áreas del país. Cifras que las tiene la Uspra, que es la unidad de planeación del ministerio. Además, está el mecanismo que está previsto en el mercado de tierras", comunicó López.

La ministra aseguró que se necesita un plazo prudencial para cumplir las metas de la reforma agrarial. "No es solo tierras, hay que entregar también el paquete para el desarrollo rural, eso también implica recursos. No solo vamos a entregar tierra. Todo ese paquete se va a definir esta semana. Tenemos una acumulación de reuniones para eso", informó.

"Esto son procesos que se están iniciando, claro que he hablado con los ganaderos y ellos deben hacer una ganadería sostenible. Tendrían que pasarse a otro tipo de producción. De tal manera que esto es un proceso que está comenzando. Ponerle un precio a la tierra no tiene asidero, tenemos que ver de dónde. La tierra no vale lo mismo en todas pares. En los Llanos tiene un precio, donde hay minfundio otro, en la costa Atlántica, otro", complementó.

Según la ministra de Agricultura, en este momento sería irresponsable hablar de precios de la tierra en cada sitio. "El presidente ha dicho una cifra, vamos a ver en cuánto tiempo se puede ejecutar. No solo es un tema de plata, es de ejecución, de la capacidad que tenemos, pero también de llevarle a la gente que tiene tierra, lo que necesita para producir", indicó.

La ministra López se refirió, además, a la suplantación de su identidad por parte de invasores de tierras. La funcionaria dijo que hay rumores acerca de de que detrás de las invasiones de tierra hay razones políticas.

"Pasaron una carta en la que falsificaron mi firma. Inmediatamente se anunció que era falso y los abogados pusieron las denuncias que tocan. Era lo que faltaba, qué tal esto. Hace rato se veía que esto era una mezcla de circunstancia. Entre otras, muchas razones pervrsas. Hay gente que ha hecho negocio con eso. Incluso se habla, no me consta, de razones políticas", afirmó la funcionaria.