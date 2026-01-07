No es solo un ataque contra Venezuela, se trata de defender el derecho internacional: vicecanciller

El viceministro de asuntos multilaterales de la cancillería colombiana, Mauricio Jaramillo, generó una fuerte controversia al calificar la reciente captura de Nicolás Maduro como un "acto ilegal" y un "secuestro" que transgrede la soberanía de Venezuela.

"No es solo un ataque contra Venezuela, se trata de defender el derecho internacional", afirmó Jaramillo.

El funcionario también sostuvo en Mañanas Blu que la posición de Colombia no responde a una defensa del líder venezolano a título individual, sino a una defensa del derecho internacional y de un sistema basado en normas frente a la imposición del más fuerte.

"Que nosotros defendamos el derecho no implica de ninguna manera ni simpatía ideológica, ni que haya conexión, ni que estemos defendiendo de manera personal al señor Maduro", afirmó el vicecanciller, comparando la situación con la invasión a Irak, donde la caída de Saddam Hussein no justificó, a su juicio, la ilegalidad de la intervención.



El funcionario denunció que la operación militar del pasado sábado resultó en el asesinato de al menos 80 personas, incluyendo una ciudadana colombiana, y rechazó las amenazas de una posible operación similar en territorio colombiano.

"Hemos rechazado las declaraciones injuriosas contra el presidente Petro, las injustificadas amenazas en contra de Colombia", enfatizó.

A pesar de admitir que en Venezuela existen violaciones a los derechos humanos, el vicecanciller se negó a calificar la situación como un genocidio, argumentando que no hay crisis humanitaria contemporánea que se compare con la de Gaza.

"No hay ninguna situación después de la Segunda Guerra Mundial que sea más grave que lo que está pasando en Gaza", dijo.

