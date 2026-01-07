En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro
Falcao
Movilización Gobierno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / No es solo un ataque contra Venezuela, se trata de defender el derecho internacional: vicecanciller

No es solo un ataque contra Venezuela, se trata de defender el derecho internacional: vicecanciller

El funcionario sostuvo en Mañanas Blu que la posición de Colombia no responde a una defensa del líder venezolano a título individual, sino a una defensa del derecho internacional.

Publicidad

Publicidad

Publicidad