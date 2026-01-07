"Es un acto de rapiña contra Venezuela": Gustavo Coronel sobre petróleo para EEUU

En diálogo con Mañanas Blu, Gustavo Coronel, ingeniero venezolano y miembro de la primera junta directiva de PDVSA entre 1976 y 1979, expresó su profunda preocupación y rechazo ante el anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre la recepción de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano. Coronel calificó esta operación como un "acto de rapiña" que atenta directamente contra los intereses de la nación venezolana y carece de toda transparencia institucional.



Falta de transparencia y manejo discrecional

Según Coronel, el acuerdo implica el envío de crudo tipo Merey —un petróleo pesado de la Faja del Orinoco que suele comercializarse con descuentos— para ser vendido bajo el control directo de Donald Trump.

El ingeniero denunció que, según la información disponible, el producto de dicha venta será manejado "personalmente" por el mandatario estadounidense, quien ha afirmado que los fondos se utilizarán en beneficio tanto del pueblo de Venezuela como de los Estados Unidos.

Para el experto, esta situación es inaceptable ya que la nación venezolana es la legítima dueña de ese recurso y tiene el derecho de conocer el destino exacto del dinero. "No entiendo cuál es la razón para esa retención... una parte del producto de la venta va a ser retenido por los Estados Unidos", señaló Coronel, subrayando que el 100% de la venta debería pertenecer a Venezuela.



De la "tutoría cubana" a la "tutoría de Trump"

El análisis de Coronel sugiere un cambio drástico en la dinámica política del país. Afirma que Venezuela ha pasado de estar bajo la influencia cubana a una "tutoría de Donald Trump", donde figuras como Delcy Rodríguez actúan como "títeres" que obedecen órdenes de Washington, enviando petróleo "sin chistar" a discreción del gobierno estadounidense.

Coronel lamentó que, a pesar de la salida de Nicolás Maduro, la estructura criminal parece mantenerse igual con los hermanos Rodríguez. Argumentó que el camino "civilizado" para restaurar la industria habría sido reconocer los resultados electorales de julio de 2024 y permitir que un gobierno democrático, liderado por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, implementara un plan de desarrollo serio para la industria petrolera.



El colapso de PDVSA y las deudas pendientes

Al contextualizar la crisis actual, Coronel recordó que PDVSA pasó de producir casi 4 millones de barriles diarios en los años 90 a menos de un millón en la actualidad. Atribuyó este declive al cambio de filosofía iniciado por Hugo Chávez en 1999, que transformó una empresa comercial eficiente en una herramienta de distribución política y clientelismo, sumado a niveles masivos de corrupción durante gestiones como la de Rafael Ramírez.



Finalmente, sobre si este envío de crudo es una forma de cobrarse las deudas por las expropiaciones de 2007 a ExxonMobil y ConocoPhillips (que ascienden a unos 10.000 o 12.000 millones de dólares). Coronel fue tajante: aunque la deuda existe y debe pagarse, este mecanismo arbitrario no es la vía adecuada. "Esa no es la manera civilizada de cobrarse una deuda", concluyó, enfatizando que solo un gobierno democrático podría restablecer una relación comercial justa y transparente con el mundo.

Escuche aquí la entrevista: