Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro
Movilización Gobierno
Tragedia Buenaventura

Blu Radio  / Mundo  / "Es un acto de rapiña contra Venezuela": Gustavo Coronel sobre petróleo para EEUU

"Es un acto de rapiña contra Venezuela": Gustavo Coronel sobre petróleo para EEUU

El ingeniero denunció que, según la información disponible, el producto de dicha venta será manejado "personalmente" por el mandatario estadounidense, quien ha afirmado que los fondos se utilizarán en beneficio tanto del pueblo de Venezuela como de los Estados Unidos.

