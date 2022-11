“No escondió nada, contó a quienes consideró”: Camilo Gómez sobre vicepresidenta

Camilo Gómez, fórmula vicepresidencial de Marta Lucía Ramírez durante la campaña de 2014, director de la Agencia de la Defensa Jurídica del Estado, comisionado de paz durante el gobierno de Andrés Pastrana, se refirió en Mesa BLU a la polémica que se ha generado en el país luego de que el senador Gustavo Petro pidiera la renuncia de la vicepresidenta tras conocerse que su hermano menor, Bernardo Ramírez, fue acusado y condenado de conspiración por tráfico de estupefacientes en Estados Unidos en 1997.

“Yo tuve conocimiento desde hace muchos de ese grave infortunio para la familia de la vicepresidenta, yo estuve con el presidente Pastrana y fui compañero de gabinete de Marta Lucía en ese momento”, reveló.

Gómez precisó que este hecho ocurrió antes de que fuera ministra de Comercio y el presidente de ese entonces, Andrés Pastrana, estaba enterado de lo sucedido.

“Ella a continuación fue ministra de Comercio, también ministra de Defensa y ha tenido una carrera. Por el hecho del hermano no se puede descalificar la dedicación y el trabajo de ella por el país”, sostuvo.

¿Por qué guardó un secreto de esa magnitud durante dos décadas?

De acuerdo con Gómez, ella se lo contó a las personas que consideró, porque es su ámbito familiar.

“Aquí en Colombia creemos que el ámbito debe ser infinito para unos, pero para ciertas personas en lo público se restringe, es algo de la intimidad de la familia, muy doloroso”, comentó.

Para Gómez la vicepresidenta no ocultó nada, pues esa información es de fácil acceso para todo el mundo. “Los récords en Estados Unidos son públicos, son conocidos, cualquier persona puede acceder a ellos desde cualquier parte del mundo por internet, eso no es un gran descubrimiento, aquí no hay nada escondido”, concluyó.

