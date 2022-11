No hay aún un proyecto para que el servicio militar sea voluntario: Rafael Pardo

El ministro aseguró que actualmente no hay un proyecto para que el servicio militar sea voluntario, “no es algo inmediato, no hay nada en estudio, no se va a hacer ya. Esto es simplemente una idea para un eventual escenario de posconflicto”.

Pardo explicó que la consolidación de la paz tiene cambios y “el presidente habló de la eliminación del servicio militar con la llegada de la firma de la misma pero eso es algo que será en un tiempo, nada inmediato”.

Dijo que sus palabras se referían a que un país que no tiene conflicto, y que tiene un ejército profesional, tiene que pensar en alternativas distintas al servicio militar.

Agregó que es importante buscar “mecanismos de servicio social que vayan siendo probados para el momento en el que el servicio militar sea voluntario y que se puedan reemplazar por el mismo”.

Aclaró que en cuanto se firme la paz “no se hará una modificación el en servicio militar porque la idea nunca ha sido debilitar a las fuerzas militares y eso depende del ministro de Defensa y de sus necesidades”.

"No es inmediatamente pero estamos pensando en el postconflicto, pero en un tiempo el servicio ya no será obligatorio va ser voluntario", explicó Pardo durante el convenio del Gobierno y el PNUD que busca que estudiantes hagan sus prácticas en zonas que fueron golpeadas por la violencia.

Dijo que en unas semanas las Farc dejarán de ser un grupo guerrillero y en semanas o meses va a ver un plebiscito.