No hay certeza de que Farc actúe a nombre del ELN: comandante de FF.MM.

“En este momento, y de acuerdo a las informaciones de inteligencia militar, no tengo elementos claros y fehacientes que me permitan hacer esa afirmación”, dijo en rueda de prensa.



Además, el oficial reveló que aumentó a 150 millones de pesos la recompensa para quien brinde información que permita evitar ataques terroristas contra la infraestructura, la fuerza pública o la población civil.



Este lunes, más de 50 mil estudiantes se quedaron sin clases en el departamento de Arauca, uno de los más afectados por las acciones del grupo irregular. (Lea además: Más de 50 mil estudiantes no tienen clases en Arauca por paro armado ).



Mientras tanto, en una vía de El Tambo, Cauca, miembros de esa guerrilla dejaron abandonados varios cilindros cargados con explosivos.



Así mismo, la Policía Nacional confirmó que hacía las 10:40 de la mañana fue atacada la estación de policía de Puerto Echeverry, municipio de alto Bando, Chocó. (Escuche además: ELN atacó estación de Policía en Puerto Echeverry, Chocó ).



Finalmente, según informó el Ejército, gracias a las denuncias de la ciudadanía tropas de la Fuerza de Tarea Pegaso, adscrita a la Tercera División del Ejército Nacional, lograron la neutralización de tres acciones terroristas que el ELN en Nariño.