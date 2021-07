No hay ninguna instrucción de disparar a los ojos de manifestantes: Policía de Bogotá

El general Jorge Camacho, comandante de la Policía de Bogotá, habló en Mañanas BLU sobre la denuncias de manifestantes heridos en los ojos tras enfrentamientos con las autoridades en el marco de las protestas del paro nacional.

Camacho fue contundente en decir que no existe ninguna instrucción, por parte de la Policía, de dispararle a los ojos a los manifestantes .

"No, eso no puede ser una situación que se piense que se va a disparar a los ojos, dentro de la misma intervención se puede presentar, pero no hay una instrucción, sería impresentable que demos una instrucción a la policía, es por la misma intervención y la multitud de personas que atacan de manera simultanea a los oficiales", indicó el oficial, quien dijo que los elementos que usan los manifestantes, como piedras o las conocidas bolas de cristal, también afectan parte del rostro.

Finalmente, sobre este tema, el oficial aseguró que no solo se presentan este tipo de afectaciones, sino que hay personas que reciben fracturas en los miembros superiores e inferiores.

Sobre vandalismo a una funeraria

Camacho entregó detalles de lo que sucedió en el sur de Bogotá cuando manifestantes vandalizaron una funeraria y usaron ataúdes para protegerse del Esmad.

"Un grupo de jóvenes que al parecer iban a iniciar una marcha intentan bloquear la vía hacia Villavicencio y, de manera sistemática, indican confrontación y lanzamiento de elementos contundentes en diferentes lugares en el Portal de Usme.

Ellos, sin ninguna explicación, ingresan violentamente a una funeraria y hurtan varios ataúdes que usan para protegerse del Esmad. El lugar lo dejaron totalmente afectado, acabaron con todo lo que había en el establecimiento. Este no es tema

de protesta, sino de salir a acabar con lo que encuentran", enfatizó.

Por los choques con las autoridades el pasado miércoles en Bogotá se capturaron a 10 adultos y se aprehendieron a tres menores.

Escuche la entrevista completa aquí: