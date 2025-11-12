“No hay respuesta”: Vera Grabe sobre propuesta al ELN para reactivar negociaciones de paz

La jefa negociadora del gobierno con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Vera Grabe, confirmó que las gestiones para reactivar los diálogos de paz siguen sin resultados concretos. Explicó que el presidente Gustavo Petro ha recurrido a diferentes mediadores internacionales, pero hasta el momento no ha recibido respuesta por parte del grupo.

“A lo largo de todo este año, a pesar del Catatumbo, hemos buscado canales de diálogo, el presidente ha hecho propuestas, Vaticano, Qatar, etc. Hemos mandado mensajes y no hay respuesta a la fecha. Por eso no hay mucho que contar. Pero seguimos insistiendo porque pensamos que no podemos dejar esto así porque está de por medio la gente, están los secuestrados, estamos haciendo gestiones todo este tiempo”, señaló Grabe.

Agregó que el gobierno mantiene los esfuerzos humanitarios para lograr la liberación de los dos funcionarios de la Dijín y dos de la Fiscalía que permanecen en poder del ELN.

“Llevamos ahora insistiendo en los secuestrados por el ELN, de la Dijín y de la Fiscalía, porque pensamos que lo humanitario hoy es central y en eso estamos, en esos esfuerzos. Por supuesto son confidenciales, pero eso ha sido nuestro empeño todo este tiempo, a ver si desatrancamos esto y sobre todo salvamos vidas, que eso es lo que nos importa”, añadió.



Las declaraciones se dan en medio de un contexto complejo para la paz total, debido a que actualmente no hay ninguna mesa de negociación activa con los grupos armados ilegales.