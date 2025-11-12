En vivo
Nación  / "No hay respuesta": Vera Grabe sobre propuesta al ELN para reactivar negociaciones de paz

“No hay respuesta”: Vera Grabe sobre propuesta al ELN para reactivar negociaciones de paz

La jefa negociadora del gobierno Petro con la guerrilla del ELN, Vera Grabe, aseguró que, pese a los esfuerzos diplomáticos y los mensajes enviados durante este año, no ha habido respuesta por parte del grupo armado.

