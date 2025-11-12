En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Linchamiento en Bogotá
Armando Benedetti
Taxista ebrio
Portaaviones de EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / ExM-19, Vera Grabe, sobre toma de Palacio de Justicia: clarísimo uso electoral con mentiras

ExM-19, Vera Grabe, sobre toma de Palacio de Justicia: clarísimo uso electoral con mentiras

La última jefa negociadora del gobierno Petro con la guerrilla del ELN, quien también hizo parte del M-19, dio una polémica declaración al advertir un "uso electoral con mentiras" del holocausto del Palacio de Justicia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad