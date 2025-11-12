ExM-19, Vera Grabe, sobre toma de Palacio de Justicia: clarísimo uso electoral con mentiras

Durante la conferencia “¿Memorias divididas, futuro compartido? La cultura de la memoria como oportunidad para el diálogo y la democracia en tiempos de polarización”, la exmilitante del M-19 y exnegociadora de paz Vera Grabe hizo un llamado a mirar los hechos del pasado con comprensión, pero sin caer en justificaciones.

“Colombia tiene que comprenderlo, no justificarlo. Pero la historia se mejora, la memoria se mejora si comprendemos, si nos salimos de esa idea de quién tiene la culpa y quién es el malo y quién es el bueno, y tratamos de entender el contexto en que se dan los hechos. Eso no quiere decir que no haya responsabilidad”, señaló.

Grabe, quien participó en los diálogos de paz del Gobierno Nacional con el ELN hasta comienzos de este año, cuestionó que, cuatro décadas después de la toma del Palacio de Justicia, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985, el país siga instrumentalizando esa tragedia.

“En este momento es clarísimo el uso electoral, ni siquiera político, el uso electoral de ese hecho. Con mentiras además. Mentiras como decir que el M-19 estaba financiado por el narcotráfico para hacer esa toma. Entonces, lo grave de eso, uno, la polarización, el buscar votos con algo tan trágico que me parece bastante perverso, porque todos sabemos, y Elena lo vivió, lo trágico que fue para todos, no solamente para quienes estuvieron, las víctimas, sino también quienes participaron en ese evento. Entonces ese uso político muy notorio, es clarísimo y hoy lo estamos viendo”, dijo.



La exnegociadora insistió en que el verdadero desafío es aprender a asumir el pasado sin usarlo como arma política.

“Lo que estamos viendo en tiempos recientes es la utilización de la memoria para crear odio. Y eso sí es muy complejo, muy grave. Utilizar la memoria para destruir tejido social es algo que deberíamos todos llamar la atención. Nos están haciendo un tremendo daño con esa utilización instrumental, tan vil, de la memoria para mantenernos enfrentados y en un estado de guerra de odio”, concluyó.