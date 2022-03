No hubo reunión privada con Petro; ni técnica ni éticamente podemos incidir en resultados: Indra

Desde Indra calificaron como “preocupante” las declaraciones de la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, sobre un posible fraude en las próximas elecciones en Colombia . A esto se suma la polémica que generó en varios sectores políticos la reunión de la Fundación EuroAmérica en Madrid, España, donde estaba Gustavo Petro y representantes de Indra.

Sobre este encuentro, Jesús Albeiro Yepes, abogado y asesor de Indra, explicó en Mañanas BLU que no fue privado y que se tocaron temas “generales, pero nada sobre procesos electorales particulares”. Además, comentó que ‘’no hay ninguna posibilidad’’ que técnicamente Indra pueda tener incidencia en dichos resultados.

‘’Indra no ha tenido reuniones privadas con ningún candidato y tampoco con Gustavo Petro. Indra participó en una reunión como una empresa más que asistió a una convocatoria que hizo la Fundación EuroAmérica en Madrid, a la cual asistieron más de 30 empresas españolas’’.

‘’No hay ninguna posibilidad que técnicamente Indra pueda tener incidencia en algún resultado electoral en Colombia. No es posible ni técnica y éticamente (…) Indra no cuenta votos, no nombra jurados ni testigos, no hace escrutinios ni vigila el proceso electoral colombiano’’, añadió.

Yepes explicó que su actuación en los comicios se limita a entregar a las autoridades correspondientes el software para que la Registraduría realice el conteo y la base de datos de los votos. Aclaró que Indra ‘’no lo opera o administra’’.